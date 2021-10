Śląskie. Schron "Waligóra" w Węgierskiej Górce wpisany na listę zabytków

Schron został wybudowanyw okresie od lipca do sierpnia 1939 r. To betonowy, jednokondygnacyjny tradytor artyleryjski, czyli element fortyfikacji służący prowadzeniu ognia bocznego. Był uzbrojony w dwie armaty polowe ustawione w pancernych strzelnicach na ruchomych platformach i jeden ciężki karabin maszynowy wz. 30 "Browning". "Posiadał też dwie wyrzutnie rakiet oświetlających, strzelnice broni ręcznej oraz stanowiska do łączności optycznej. - Schron brał czynny udział w walkach 2 września 1939 r. Załoga na rozkaz dowództwa wycofała się w nocy z 2 na 3 września. Widoczne na nim ślady są wynikiem ostrzału z niewielkiej odległości podczas kręcenia przez Niemców filmu propagandowego w 1939 r. – podał samorząd Węgierskiej Górki.