Śląskie. Rybnik chce szczepić, ale nie ma czym. Apel do NFZ i list do ministra zdrowia

- Do ich obsługi zgłosiło się 90 medyków , dzięki którym moglibyśmy szczepić w masowych punktach 1200 osób na dobę – wylicza prezydent Rybnika, Piotr Kuczera. - Chcemy szczepić, mamy gdzie i kim to robić, mamy mieszkańców chcących się zaszczepić, ale wciąż brakuje podstawowego ogniwa, czyli samych szczepionek. Nie wyobrażam sobie, żeby 130-tysięczne miasto, stolica subregionu, nie dysponowało przynajmniej jednym sprawnym punktem szczepień - podsumowuje prezydent.

Rybnik. Prezydent Piotr Kuczera pisze list do ministra zdrowia

Ilość preparatów do szczepienia przekazywana do rybnickich punktów w bardzo małym stopniu zaspokaja zapotrzebowanie. Rybnicki magistrat przekonuje, że duża część mieszkańców Rybnika zmuszona jest dojeżdżać na szczepienia do innych, często odległych miast.

"W imieniu mieszkańców Rybnika proszę więc i apeluję o znaczące zwiększenie ilości szczepionek dostarczanych do rybnickich punktów. (…) Masowy dostęp do szczepień bez wątpienia przekona do szczepienia wiele osób, które do tej pory tego nie zrobiły. To zaś będzie kolejnym ważnym krokiem poczynionym w walce z epidemią" – przekonuje prezydent Kuczera w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.