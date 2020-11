Śląskie. Różne pokolenia, różne wykonanie…wszyscy w samo południe

W ramach akcji "Niepodległa do hymnu" każdy 11 listopada może o godz. 12 przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. To jedno z głównych wydarzeń zaplanowanych na 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Każdy może przyłączyć się do akcji śpiewania Hymnu Polski (Pixabay, Fot: kaboompics)