Obecnie norma – określona unijną dyrektywą – wynosi 1 nanogram na metr sześcienny dla całkowitej zawartości we frakcji pyłu zawieszonego PM10, uśrednionej dla roku kalendarzowego.

Śląskie. Roczne normy rakotwórczej substancji przekroczone w całym regionie

Koronawirus w Polsce. Pogoda zwiększy zagrożenie. Padły dwie daty

Śląskie. Roczne normy rakotwórczej substancji już przekroczone. Narażonych 4,5 miliona osób

Przewidywany czas trwania ryzyka to od 26 kwietnia do końca roku, a wskazana przyczyna to emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym. Na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P narażona jest cała populacja woj. śląskiego – 4,5 mln osób.