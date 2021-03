Śląskie. Pszczyna dostanie prawie 2 miliony na wymianę starych kotłów. Wystarczy na trochę

Umowę na unijne dofinansowanie do tzw. wkładu własnego gminy do rządowego programu Stop Smog odebrał we wtorek burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. Gmina przewiduje wymianę przy udziale tego wsparcia 83 starych pieców.

Śląskie. Umowę na unijne dofinansowanie programu Stop Smog odebrał burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol (z prawej). Źródło: UM Pszczyna