Śląskie. Przez rok znęcał się nad partnerką. Został zatrzymany i trafił do aresztu

Z ustaleń policji wynika, że 28-latek przez ponad rok znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną. Do aktu przemocy dochodziło zwykle, gdy był pod wpływem narkotyków . Wtedy najczęściej wszczynał awantury. Wyzywał swoją partnerkę, poniżał, kontrolował, a także rzucał w nią różnymi przedmiotami. Zdarzało się też, że wyrzucał kobietę z mieszkania oraz niszczył jej rzeczy.

Kobieta pod koniec września, mając dość ciągłych awantur, zakończyła związek. Mimo że przestali już mieszkać razem, mężczyzna nie dał spokoju byłej partnerce. Zaczął ją nachodzić i prześladować. Wydzwaniał do niej po kilkadziesiąt razy dziennie i wysyłał wiadomości tekstowe, w których jej groził.

Podejrzany w przeszłości był już karany za przestępstwa z użyciem przemocy, dlatego po zabraniu materiału dowodowego, na wniosek śledczych, prokurator zwrócił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i mężczyzna trafił do aresztu.