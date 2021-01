Śląskie. "Przechodnie" porsche. Cztery osoby oskarżone o pranie pieniędzy z przestępstw podatkowych

Śląskie. Fikcyjne transakcje z luksusowym samochodem

- Anna S. miała nabyć od Arkadiusza S. ten luksusowy samochód za kwotę 180 tysięcy złotych. Pomimo sprzedaży samochodu w dalszym ciągu pozostawał on we władaniu Arkadiusza S. Pojazd został sprzedany za ponad 586 tysięcy zł firmie leasingowej, natomiast pieniądze trafiły do Arkadiusz S. Samochód został następnie wyleasingowany przez Mirosława S. współpracującego z Arkadiuszem S. i w dalszym ciągu w rzeczywistości samochód był użytkowany przez Arkadiusza S. – podała PK.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw prania "brudnych pieniędzy", składania fałszywych zeznań oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Arkadiusz S., Anna S. i Marcin S. zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.