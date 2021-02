Śląskie. Przebyli tysiące kilometrów, wpadli w Polsce

Pięciu Afgańczyków i Pakistańczyka, którzy nielegalnie wjechali do Polski zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Bielsku-Białej.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce na terenie agencji celnej w Warszowicach. O zatrzymaniu trzech obcokrajowców funkcjonariuszy straży granicznej poinformowali policjanci z Pawłowic.

- Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Bielsku-Białej ustalili, że mężczyźni to prawdopodobnie obywatele Afganistanu, którzy wjechali do Polski ukryci pod naczepą bułgarskiego samochodu ciężarowego. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, w związku z czym zostali zatrzymani. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza, potwierdzono afgańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn – poinformowałastraż graniczna.

Śląskie. Zatrzymanie obcokrajowców

Nieco później pogranicznicy zatrzymali na stacji paliw w Żorach kolejnych cudzoziemców. Tym razem byli to dwaj Afgańczycy i Pakistańczyk. Ukryli się w naczepie samochodu ciężarowego również jadącego z Bułgarii. Oni także wjechali nielegalnie na terytorium Polski z Czech. Przyznali się do tego.

Funkcjonariusze służby granicznej z placówki w Bielsku-Białej prowadzą obecnie czynności zmierzające do przekazania wszystkich cudzoziemców do Rumunii w ramach tzw. procedury dublińskiej. Do tego czasu, na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy będą przebywać w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Funkcjonariusze z placówki w Rudzie Śląskiej z kolei w ramach prowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymali w Rudzie Śląskiej dwie obywatelki Pakistanu. 30 i 40-latka przebywały na terenie Polski bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego je do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Młodsza z kobiet przebywała nielegalnie w Polsce 370 dni, natomiast starsza – 402 dni. Obie zostały ukarane mandatem w wysokości 250 złotych. Ponadto komendant placówki straży granicznej w Rudzie Śląskiej wydał wobec nich decyzje zobowiązujące je do powrotu oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

