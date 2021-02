Śląskie. Pracownik urzędu zginął od zatrucia tlenkiem węgla. Zarzuty usłyszał kominiarz

Do zdarzenia doszło 25 września 2019 roku. - Na polecenie przełożonego Jerzy M. podjął próbę uruchomienia pieca grzewczego. Po wstępnym rozpaleniu pieca, dokonał sprawdzenia instalacji grzewczej w budynku, kontrolując kaloryfery i odpowietrzając je, a następnie zszedł do kotłowni. Około godz.14.00 jeden z pracowników urzędu udał się do kotłowni i zauważył, że Jerzy M. nie daje oznak życia – poinformował Tomasz Ozimek.