Bielsko-Biała. Płoną kominy, straż pożarna apeluje o ostrożność

Bielsko-Biała. Niebezpieczna sadza

Z tego powodu strażacy przypominają, że w okresie grzewczym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych, ale także w wyniku zaniedbań użytkowników lub właścicieli budynków, związanych głównie z zaniechaniem czyszczenia przewodów kominowych.

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. Takiemu pożarowi towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000 stopni Celsjusza, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.