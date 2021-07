Śląskie. Powrót do "niebieskiej" historii. Nowe mundury motorniczych i kontrolerów

Tramwaje Śląskie zmieniły kolory swoich mundurów

Do kompletu stroju kontrolerów ruchu dochodzą jeszcze czapki typu garnizonowego. Całość wpisuje się z ogólnopolski trend kolorystyczny. W większości przedsiębiorstw tramwajowych w kraju motorniczowie noszą ubrania służbowe w granatowo-niebieskich barwach choć – w przeciwieństwie do lat od 50. do 70. XX wieku – nie jest to element odgórnie ujednolicony dla całego kraju.