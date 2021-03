Śląskie. Poszło o 10 złotych. Napastnicy w Mikołowie grozili nożem grupie nastolatków

- Błyskawiczne ustalenia kryminalnych przyczyniły się do pełnej identyfikacji podejrzewanych o czyn osób. Kilka godzin później doszło do zatrzymania dwóch mieszkańców Rudy Śląskiej. 19-latek trafił do policyjnego aresztu, 16-latek do izby dziecka – informują policjanci z Mikołowa.