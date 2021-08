Śląskie. Policja będzie edukować rodziców i dzieci

- Edukacja opiekunów dzieci oraz samych dzieci obejmie bezpieczne zachowania i reagowanie na sytuacje, które mogą doprowadzić nie tylko do chwilowego zagubienia się pociech, ale także do poważnych zdarzeń, jak zabranie (porwanie) dziecka czy wyrządzenie mu krzywdy przez osoby obce - wyjaśniają mundurowi, którzy podczas kampanii będą korzystać z materiałów edukacyjnych i gadżetów, jak np. opaski silikonowe z nadrukiem logo kampanii, napisami i miejscem na wpisanie numeru telefonu do rodzica czy odblaskowe czapki z daszkiem.