Śląskie. Pogoda na wtorek. Cieszmy się słońcem

Niestety będzie to ostatni tak ciepły dzień. W środę pogoda się zmieni. Na niebie pojawią się chmury. Zachmurzenie wzrośnie do dużego lub całkowitego. Miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura obniży się o kilka stopni. Maksymalnie wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Osłabnie za to wiatr. Ciśnienie wzrośnie z 1015 do 1020 hPa.