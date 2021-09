Śląskie. Pogoda na środę. Wciąż ciepło, ale idą zmiany

Śląskie. Prognoza na środę. Będzie dużo słońca

- Dzień będzie ciepły i ze słabym wiatrem oraz temperaturami od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23-24 stopnie w centrum, do 27 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. O ile we wschodniej połowie kraju będzie słonecznie przez cały dzień, to na zachodniej części już przed południem pojawią się chmury, z których późnym wieczorem, czy też w nocy ze środy na czwartek, na terenach przygranicznych może spaść niewielki deszcz – powiedziała dla Polskiej Agencji Prasowej Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.