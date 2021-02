Śląskie. Pierwszy Karlik po remoncie. Tramwaj zyskał klimatyzację i gniazdka USB

3 maja 2001 roku wagony typu 116Nd Citadis zainaugurowały swoją liniową eksploatację, wyruszając na trasę – nieistniejącej dziś – linii nr 41, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom. Był to pierwszy niskopodłogowy wagon eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej, poprzednika dzisiejszej spółki Tramwaje Śląskie.

– To był pierwszy powiew nowoczesności i sygnał, że weszliśmy w XXI wiek. Niska podłoga, wygląd zewnętrzny, komfort jazdy i prowadzenia wagonu, rozwiązania techniczne… To wszystko powodowało, że pasażerowie oczekujący na przystankach często puszczali jadące wcześniej stare wagony, żeby pojechać Karlikiem– wspomina Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie.

Śląskie. Zmodernizowany tramwaj Karlik. Klimatyzacja i nowe wnętrze

– Cały proces rozpoczął się w połowie 2019 roku i był bardzo czasochłonny. Wynika to z faktu, że całość zmian konstrukcyjnych w zakresie rozmieszczenia urządzeń – od projektu do realizacji – to efekt pracy naszych specjalistów z Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie, współpracujących z dostawcami urządzeń – wyjaśnia Bolesław Knapik i dodaje, że pasażerów z pewnością ucieszy fakt, iż wagon zyskał klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.