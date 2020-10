Śląskie. Oszuści wykorzystują pandemię koronawirusa. Policjanci ostrzegają przed fikcyjnymi pracownikami sanepidu.

- W piątek dwie kobiety, pod pretekstem sprawdzenia przestrzegania obostrzeń sanitarnych, weszły do mieszkania seniora z Żywca - poinformowała rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek. - Wiadomo jednak, że były to oszustki, bowiem pracownicy sanepidu, w aktualnej sytuacji panującej w kraju, nie składają wizyt mieszkańcom. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Osoba, która puka do naszych drzwi nie musi być tą, za którą się podaje… - dodała.