Śląskie. Myślał, że ma świetną kryjówkę, pomylił się

Śląskie. Poszukiwane małżeństwo w rękach policji

Policjanci z Zawiercia natomiast ustalili, gdzie przebywa poszukiwane przez nich małżeństwo. W jednej z miejscowości na terenie gminy Kroczyce para została zatrzymana. 29-letni mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch listów gończych wystawionych przez Sąd Rejonowy w Zawierciu. Dodatkowo wystawiono wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary 2,5 roku pozbawienia wolności za oszustwa i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2018 roku. Jego 25-letnia żona poszukiwana była od końca sierpnia tego roku na podstawie polecenia doprowadzenia do zakładu karnego. Popełniła wykroczenia związane z prawem pracy. Wobec niej Sąd Rejonowy w Zawierciu zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny. Kobieta po dokonaniu wpłaty grzywny została zwolniona. Mężczyzna trafił natomiast do zakładu karnego.