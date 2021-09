Radzionków. W samochodzie miał być łup, był złodziej

Mieszkańcy Zabrza trafili do celi. Usłyszeli łącznie ponad 20 zarzutów przestępstwa kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Działali na ternie powiatów: tarnogórskiego, gliwickiego oraz opolskiego. Włamywali się głównie do domów w budowie i kradli z nich rowery, radia, elektronarzędzia, przewody elektryczne, grzejniki, płytki, a nawet obuwie sportowe należące do właścicieli domów. Włamując się, często niszczyli okna i drzwi, powodując kilkutysięczne straty. Łączne straty, jakie wyrządzili podczas kilkunastu przestępstw, sięgają kwoty ponad 60 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.