Śląskie. Miliony na drogi dla powiatu myszkowskiego

Śląskie. Będą remonty dróg w powiecie myszkowskim

Podpisana w poniedziałek umowa z RFRD dotyczą czterech inwestycji. Gmina Niegowa przebudowuje w tym roku blisko 600 metrów drogi w Dąbrownie (wraz z rozbudową oświetlenia) za ok. 830 tys. zł, w tym 315 tys. dotacji. Gmina Koziegłowy przebudowuje ok. 1,2 km ul. Szkolnej w Gniazdowie za ok. 3,1 mln zł, w tym ponad 1,5 mln zł z rządowego Funduszu. Do powiatu myszkowskiego trafi 4,3 mln zł dotacji na zaplanowaną na ten i przyszły rok przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w Kotowicach (o wartości ok. 7,8 mln zł). Powiat ten otrzymał także ponad 1,9 mln zł z RFRD na tegoroczną przebudowę 1,4 km drogi Cynków – Krusin z budową kanalizacji i chodnika w Cynkowie (o wartości projektu blisko 3,5 mln zł).