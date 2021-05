Śląskie. Majówka w Ustroniu i Wiśle. Aplikacja z ciekawostkami dla turystów

Bezpieczną, a zarazem bardzo interesującą, formę zwiedzania Beskidów przygotowały wspólnie Ustroń i Wisła. Na wszystkich, którzy już w majówkę wybiorą się do tych popularnych miejscowości, czeka możliwość odkrywania najciekawszych zakątków z pomocą aplikacji KompasGO.

Aplikacja oferuje łącznie 5 tras – trzy w Ustroniu i dwie w Wiśle. Każda z nich to kilkanaście punktów do przejścia – można do nich dotrzeć za pomocą mapy lub kompasu wbudowanego w telefonie. Niektóre zapewne zaskoczą nawet stałych bywalców obu miejscowości.