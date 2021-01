Śląskie. Koszmarny wypadek w Mysłowicach. Opel zmiażdżony

Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Policjanci apelują o rozwagę i jazdę zgodnie z przepisami.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w środę około godziny 14.30. - Kierujący oplem 39-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, jadąc ulicą Długą w kierunku Jaworzna, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków na jezdni, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w drzewo – poinformowała śląska policja.

Bartłomiej Wróblewski o słowach Marty Lempart: bardzo wiele emocji, mało faktów

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, ponieważ nadmierna prędkość to w dalszym ciągu główna przyczyna wypadków drogowych i czynnik powodujący utratę kontroli nad pojazdem.