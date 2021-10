Śląskie. Koszmar drogowy, korki na autostradzie A4 oraz DK 86

Nieco dalej w kierunku Tychów, przy dojeździe do Giszowca kolejny korek i to zarówno, od strony Sosnowca, jak i Tychów. Od miesięcy prowadzone są remonty, a w poniedziałek, 4 października zmieniła się organizacja ruchu, więc kierowcy muszą bardzo uważać na tablice informacyjne, by poruszać się prawidłowo.