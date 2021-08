Śląskie. Jadą kolarze, gigantyczne utrudnienia w ruchu

Ponadto: na ulicy 1 Maja ruch będzie się odbywać wyłącznie północną jezdnią tj. od Zawodzia do ulicy Dudy Gracza, na ulicy Dudy Gracza ruch będzie się odbywać wyłącznie wschodnią jezdnią tj. od ulicy 1 Maja do Al. Roździeńskiego, umożliwiony zostanie wyjazd z parkingu Centrum Przesiadkowego Zawodzie na ulicę 1 Maja w kierunku Centrum, zawężona do jednego pasa ruchu zostanie jezdnia ulicy Bagiennej (DK79) w rejonie wyjazdu z Zawodzie w kierunku Mysłowic, dojazd ulicą Szopienicką od Giszowca możliwy będzie wyłącznie do osiedla Nikiszowiec, natomiast dojazd w kierunku centrum z Giszowca możliwy będzie z wykorzystaniem ulic Pszczyńskiej i Murckowskiej, zamknięty zostanie zjazd z autostrady A4 na ulicę Damrota (kierunek Wrocław), dojazd w kierunku centrum możliwy będzie z wykorzystaniem ulicy Francuskiej, dojazd w kierunku centrum z autostrady A4 (kierunek Kraków) możliwy będzie z wykorzystaniem ciągu ulic Francuska, Ceglana, Kościuszki, zamknięte dla ruchu zostaną skrzyżowania w ciągu ulicy Damrota, zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż trasy wyścigu zostaną zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi.