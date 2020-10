Śląskie. Koronawirus. Umowa podpisana, szpital tymczasowy w MCK można tworzyć

Szpital w MCK będzie podlegać Szpitalowi MSWiA w Katowicach. Ma się tam znaleźć 500 łóżek z dostępem do tlenu oraz łóżka respiratorowe. Rozpoczęto już rekrutację personelu do pracy w szpitalu. W sobotę w południe szpital MSWiA w Katowicach uruchomił specjalną stronę internetową, za pomocą której chętni mogą zgłaszać się do pracy w tworzonej placówce: www.szpitaldlaslaska.pl