Śląskie. Kończą się prace przy przebudowie DW 913. Będzie wygodniejszy dojazd do lotniska w Pyrzowicach

Większość prac prowadzonych jest obecnie w Strzyżowicach, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Belnej. Powstaje tam sieć wodociągowa i kanalizacyjna, są także prowadzone prace związane z budową nowej konstrukcji jezdni. Wykonano już stabilizację gruntu i podbudowy tłuczniowe, a następnie drogowcy przystąpili do zabudowy krawężników drogowych.

Wiele się również zmieniło na pozostałych odcinkach drogi. Wykonano na nich nawierzchnie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowano sieć energetyczną, ułożono warstwy bitumiczne podbudowy oraz warstwy wiążące z asfaltobetonu. Przystąpiono także do prac związanych z wykonaniem zjazdów do mieszkańców oraz montażem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Do wykonania jest jeszcze remont przejazdu kolejowego w Gródkowie, który będzie wymagał całkowitego zamknięcia na kilka dni ruchu drogowego na tym odcinku.