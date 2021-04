Bielsko-Biała. ITS obejmie kolejne drogi i skrzyżowania. Ma poprawić przejazd przez miasto

Miasto podpisało umowę na realizację projektu pod nazwą "Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”. Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2014-2018 projektu "Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Bielsku-Białej”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 11 438 546,39 zł, dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 999 219,33 zł.

Bielsko-Biała. Miasto rozbudowuje Inteligenty System Transportu

Projekt obejmuje m.in. rozbudowę systemu zarządzania ruchemi podsystemu monitoringu wizyjnego na kolejnych skrzyżowaniach dróg, podsystemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym także informacji parkingowej oraz informacji zmiennej treści. - Do ITS włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne o długości 11 km, w tym w szczególności ciąg drogi wojewódzkiej nr 942, która rozpoczyna się na węźle Bielsko-Biała–Wapienica na drodze ekspresowej S52, w granicach miasta biegnie ulicami: Międzyrzecką, Cieszyńską, śródmiejską obwodnicą zachodnią oraz ulicą Bystrzańską – informują bielscy urzędnicy. - Głównym celem rozbudowy ITS jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego i wzrostu liczby osób korzystających z niego, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport indywidualny. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu w mieście oraz zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego połączone ze skróceniem czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej. Ma także poprawić się stan środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie przepustowości dróg miejskich, szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz zmniejszenie liczby wypadków – dodają.