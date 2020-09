Nowe znaki drogowe. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt

Nowe znaki drogowe. Ministerstwo przygotowało projekt

Projektowane przepisy uzupełniają i doprecyzowują obowiązujące regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadzają nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi. Zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania.

Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Będą one dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze.