Śląskie Jest szansa na nowe życie terenów po Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śl.

- Strony wspólnie zadeklarowały w dokumencie gotowość do współpracy przy utworzeniu Centrum. Przedmiotem kooperacji będzie połączenie potencjałów i doświadczeń przy adaptacji hal przemysłowych do pomieszczeń typu Small Business Unit oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla firm z sektora dystrybucji, produkcji i e-commerce. W zakresie współpracy z samorządem niezbędna będzie również budowa infrastruktury drogowej - poinformował rzecznik siemianowickiego magistratu Piotr Kochanek.

Projekt budowy walcowni rur bez szwu rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach Śląskich, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. inwestycji, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ.