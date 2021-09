Gdzie na grzyby 2021 na Śląsku? Sprawdzone i nowe miejsca grzybiarzy

Wrzesień to najlepszy czas na grzyby. W tym roku pogoda sprzyja grzybiarzom. Końcówka sierpnia i początek września przyniósł mnóstwo opadów. Następnie zrobiło się ciepło. To idealne warunki do rozwoju grzybów. I faktycznie, w lasach nastąpił ich prawdziwy wysyp: szczególnie cenione borowiki, maślaki, podgrzybki, kurki, kozaki...