Śląskie. Fest Hica wróciła. Saunarium w rudzkim Aquadromie znów otwarte

Saunarium w rudzkim parku wodnym Aquadrom ponownie będzie otwarte w godzinach od 12. do 22. w dni powszednie i od 10. do 22. w weekendy.

Na terenie Saunarium obowiązują zasady reżimu sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo klienci będą proszeni o to, by zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 m od siebie oraz zasłaniać maseczkami usta i nos zarówno przy wejściu i wyjściu ze strefy saun, jak i w szatniach.

- Będziemy limitować wejścia do poszczególnych saun i pilnować, by klienci nie gromadzili się w większych grupach. Całe szczęście, mamy do dyspozycji prawie 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, w tym sporo na świeżym powietrzu – mówi Marceli Zawadzki z rudzkiego Saunarium.