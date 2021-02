Śląskie. Fałszywy wnuczek w rękach policji. Oszust wymyślił wiarygodną historię

Do policji w Lublińcu w połowie października ubiegłego roku zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że jej rodzice zostali oszukani przez mężczyznę podającego się za ich zięcia.

- Miał on być sprawcą śmiertelnego zdarzenia drogowego i pilnie potrzebował środków do "załatwienia sprawy". Niestety, historia wymyślona przez oszusta była tak wiarygodna, że udało mu się nakłonić swoich rozmówców do przekazania znacznej kwoty pieniędzy – poinformowały służby prasowe śląskiej policji.