Śląskie. Długa kolejka do punktu szczepień w Parku Śląskim. Akcja przekroczyła oczekiwania

- Zainteresowanie akcją przekroczyło nasze oczekiwania. Cieszymy się, że jest takie zainteresowanie szczepieniami, świadczy to o tym, że ludzie chcą się szczepić i czują tę odpowiedzialność. Jednak nie chcemy też, by stali kilka godzin w kolejce, by potem dowiedzieć się, że nie zostaną zaszczepieni – powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Koronawirus w Polsce. Dr Afelt radzi nie mieć złudzeń

Śląskie. Długa kolejka do punktu szczepień w Parku Śląskim

- Apelujemy do wszystkich, którzy wybierają się jeszcze w godzinach popołudniowych, żeby jednak przełożyli to na jutro lub poniedziałek. Nie możemy dać im gwarancji, że zostaną dzisiaj zaszczepieni – podkreśliła rzeczniczka.

Tych, którzy nie wymagają pilnego szczepienia, przedstawiciele wojewody zachęcają do normalnej rejestracji – np. za pośrednictwem infolinii, dowiedzą się w tedy o dostępnych terminach szczepień. - Nie są one już tak odległe – zaznaczyła Kucharzewska.

"Akcja przekroczyła nasze oczekiwania! Dziękujemy Wam! Przypominamy, iż do dyspozycji było 2,5 tys. dawek szczepionek Johnson & Johnson. Ze względu na to, iż szczepienia odbywają się w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz na ograniczone możliwości przeprowadzenia dziennej liczby szczepień (do 1 tysiąca osób dzisiaj, jutro podobnie), zapraszamy kolejnych chętnych na szczepienie przeciwko koronawirusowi jutro i pojutrze (2 i 3 maja)" – napisały służby prasowe wojewody śląskiego.