Śląskie. Deszcz ta trochę odpocząć. Jaka pogoda na Śląsku w środę 26 maja

W całym kraju będzie chłodno. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry wskażą od 18 do 20 stopni Celsjusza. Nad resztą kraju zdecydowanie chłodniej od 14 do 18 stopni. Nad morzem temperatura spadnie lokalnie nawet do 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty tylko w czasie burz. Może potęgować uczucie chłodu.