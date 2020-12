Śląsk. Zareagował po służbie. Ofiara wypadku była pijana

Policjant z katowickiego oddziału prewencji wracając po służbie do domu, na wysokości miejscowości Kidów zauważył samochód leżący na jezdni na lewym boku. - Widząc jego liczne uszkodzenia, włączył światła awaryjne i zatrzymał swoje auto tak, by zapobiec kolejnemu zdarzeniu. Podbiegł do pojazdu i zauważył, że w środku jest kierowca. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Był ranny, a kontakt z nim był możliwy wyłącznie przez przednią szybę i szklany szyberdach. Kiedy mundurowy zapytał kierowcę o to, czy pamięta co się stało, wyszło na jaw, że był on pijany, a z wypadku niewiele pamięta – relacjonuje policja.