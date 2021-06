Śląsk. Wypadek na DK 1 w Piasku. Droga zablokowana, ucierpiało dziecko

Do koszmarnego wypadku w poniedziałek doszło też na drodze krajowej numer 11 Twaróg-Lubliniec. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. - Kierujący samochodem ciężarowym marki DAF, jadąc w kierunku Lublińca najechał na tył poprzedzającego go samochodu ciężarowego. Obaj kierowcy trzeźwi. Sprawca zdarzenia z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo – poinformowała komenda policji w Tarnowskich Górach.