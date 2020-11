Śląsk. Wyłudzali VAT. Zarobili ponad 6 mln złotych

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Śledczy zatrzymali do tej pory 9 osób, prezesów i pracowników spółek i firm, które w latach 2014-2015 zajmowały się fikcyjnym obrotem kawą, kremem czekoladowym, napojami energetycznymi, jednorazowymi maszynkami oraz maszynami budowlanymi. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania – podkreślają policjanci.

Żmudne działania policji na Śląsku

Śledztwo rozpoczęło się po uzyskaniu wyników kontroli podatkowej przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku. W jej wyniku ujawniono wiele nieprawidłowości w działalności spółki. Deklarowała ona wewnątrzwspólnotowy obrót m.in. towarami szybko zbywalnymi m.in.: kawą, kremem czekoladowym, napojami energetyzującymi, jednorazowymi maszynkami do golenia czy sprzętem budowlanym.

W wyniku działalności spółki i jej kontrahentów Skarb Państwa stracił co najmniej ponad 6 mln złotych tytułem wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT i innych uszczupleń podatkowych.

Dziewięciu zatrzymanych na wyłudzeniu VAT

W końcu w październiku 2020 r. w woj. śląskim, a także małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim zatrzymano 8 podejrzanych, których doprowadzono do śląskiego wydziału PK. Usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy dokumentów w postaci faktur VAT i deklaracji podatkowych, posłużenia się tymi fakturami przy składaniu deklaracji podatkowej oraz zarzuty przestępstw karno-skarbowych, za co grozi do 8 lat więzienia.