Śląsk. Wybierasz się do sanatorium? Pamiętaj o zrobieniu testu

Pandemia koronawirusa wstrzymała wiele naszych działań. Część planów musieliśmy przełożyć na przyszłość, a z części z nich zrezygnować. W miarę upływu czasu, uczymy się funkcjonować na nowo. Pojawiają się także możliwości, by wreszcie zrealizować to co sobie założyliśmy dawno temu.

I tak jest również w przypadku realizowania terminowych spraw. Między innymi dotyczących naszego zdrowia. Wiele osób czeka w kolejce na rehabilitację, czy to w ośrodku czy to w sanatorium. Niestety wciąż wchodzące obostrzenia znacznie wydłużyły oczekiwanie.

To się jednak zmieni. Od 15 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Jednak by móc z nich skorzystać, trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przypomni o tym specjalne zawiadomienie oraz ulotka informacyjna, którą ubezpieczony otrzyma od ZUS-u.

”Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Covid-19. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny” - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

ZUS czy IKE? Kiedy "odrobimy" opłatę przekłształceniową? "Minimum 10 lat"

Wykonanie takiego testu jest bezpłatne. By go wykonać, należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej niż cztery dni przed turnusem. Ważne, by podczas badania mieć ze sobą dokument tożsamości i zawiadomienie o skierowanie na rehabilitację. O wynikach poinformuje telefonicznie ośrodek rehabilitacyjny.

ZUS przypomina, by nie planować wyjazdu bez otrzymania informacji o negatywnym wyniku testu. Te osoby, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji muszą niestety pozostać w domu.