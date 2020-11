Śląsk. Wojewoda śląski górą w sporze z metropolią, budowa spalarni śmieci zagrożona

GZM chce zmiany prawa

Rozprawa w gliwickim WSA odbyła się w środę. Wyrok był korzystny dla wojewody. W odpowiedzi przewodniczący metropolii Kazimierz Karolczak podczas środowego posiedzenia zarządu zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały, będącej apelem do ministra klimatu i środowiska o pilną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Apel został przyjęty.

Jak wynika z jego treści, GZM wniesie o wprowadzenie do uchwały zapisu umożliwiającego związkowi metropolitalnemu realizację tego typu ponadlokalnych inwestycji. Metropolia akcentuje, że instalacja termicznego przetwarzania odpadów to jej najpilniejsza potrzeba - pozwoli bowiem zahamować drastyczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów, co przekłada się na wysokość rachunków mieszkańców.