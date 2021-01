Śląsk. W Rybniku nadal gańba! Nowa odsłona kampanii antysmogowej

Ulotka trafiła do wszystkich domów jednorodzinnych na terenie Rybnika, ponieważ to emisja pyłów z kominów domów jednorodzinnych jest w główniej mierze odpowiedzialna za tzw. niską emisję . Na terenie Rybnika jest 18,5 tys. domów z czego 14 tys. musi wymienić stare kotły.

- To ostatni moment na wymianę starego pieca, krótki czas na to, by wybrać firmę i zmieścić się w terminie. To działanie, które pozwoli zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Tu gra toczy się o nasze życie. Nie mamy nic cenniejszego. W to zawsze warto inwestować – apeluje Piotr Kuczera prezydent Rybnika.