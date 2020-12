Bielsko-Biała. Drony skontrolują czym palą w piecach mieszkańcy

By wspomóc walkę ze smogiem straż miejska wyposażona została w drony. - Jedno z zakupionych przez nas urządzeń to tzw. dron zwiadowca, który posłuży do lokalizowania ewentualnych emitorów zanieczyszczeń. Drugi to dron zasadniczy – wyposażony w czujniki do badania zanieczyszczeń PM10, PM2,5 i PM1 - który znad komina on-line pokaże strażnikowi miejskiemu, czy dochodzi do przekroczenia norm – mówi zastępca komendanta straży miejskiej w Bielsku-Białej Krystian Kowalczyk.