Śląskie. Aglomeracja beskidzka rozważa ekospalarnię. Mieszkańcy też zyskają

Ekospalarnia to szansa na nowoczesną, spełniającą surowe normy środowiskowe instalację termicznego przekształcania odpadów i sensowna alternatywa dla wysypiska śmieci. Tym bardziej, że składowanie odpadów pozostających po sortowaniu i odzyskiwaniu surowców wtórnych znacznie podrożało.

- Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek opłat. Za każdą tonę złożonych na składowisku odpadów bielski zakład gospodarki odpadami odprowadza już 270 zł – mówi prezes zarządu ZGO w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek. - Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość składowanych na wysypisku śmieci, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan, a miejsce na składowisku z każdym rokiem się kurczy. Miasto Bielsko-Biała dąży do stworzenia systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – przypomina prezes ZGO.