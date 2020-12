Śląsk. W pandemii większość zwalnia, tu szukają ludzi do pracy

Śląski oddział Straży Granicznej szuka kandydatów do służby. Jeśli nie skończyłeś jeszcze 26 lat i korzystasz z ulgi podatkowej to ta praca jest dla ciebie – przekonują pogranicznicy. Zachętą mogą być zarobki, 3900 zł na rękę. Miejsce pracy w pobliżu granic z Czechami i Słowacją, ale patrole można spotkać też na terenie całej aglomeracji. M.in. na lotnisku w Pyrzowicach.

W przyszłym roku do obsadzenia będzie co najmniej 20 etatów. Kandydaci muszą cechować się komunikatywnością, zdyscyplinowaniem i odpornością na stres. ”Osoby starające się o przyjęcie do służby nie mogą być karane, muszą mieć obywatelstwo polskie i co najmniej średnie wykształcenie” - mówi chorąży sztabowy Szymon Mościcki, rzecznik prasowy śląskiego oddziału Straży Granicznej.