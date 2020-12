Śląsk. W 11 minut między dwoma szpitalami, to szybciej niż samochodem

Odległość między szpitalami w Zabrzu i Tarnowskich Górach wynosi ok. 20 kilometrów. Gdybyśmy mieli ją pokonać samochodem, zajęłoby nam to ok. pół godziny. Przedstawiciele placówek postanowili sprawdzić, jak długo potrwa lot…lot dronem.

Medycy wierzą, że transport dronem pomoże im w ratowaniu chorych Źródło: Adobe Stock