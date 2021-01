Śląsk. Usuwajcie śnieg zalegający na dachach – przypominają strażacy

Wraz z intensywnymi opadami śniegu i utrzymującymi się niskimi temperaturami śląscy strażacy przypominają, by dbać o to by na naszych dachach nie zalegała zbyt gruba warstwa białego puchu. Gdy zbierze się go zbyt wiele i stanie się ciężki może mieć znaczący wpływ na to, co nad naszymi głowami.