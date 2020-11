Śląsk. Porwali i pastwili się nad 18-latkiem. Bo nie oddał długu

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. 39-letni mieszkaniec Czeladzi domagał się od dłuższego czasu zwrotu 1500 złotych, które miał mu być winny 18-latek. Wierzyciel o pomoc w ściągnięciu długu poprosił swoich znajomych - dwóch mieszkańców Czeladzi w wieku 25 i 18 lat.

Mężczyźni spotkali się na ulicy w centrum Czeladzi. Tam po chwili obezwładnili 18-latka i zamknęli go w bagażniku auta. Oprawcy wywieźli młodego mężczyznę w odludne miejsce na terenie miasta i tam zaczęli się nad nim pastwić, próbując zmusić go do oddania długu.