Śląsk. Plakatami przypomną o bezpieczeństwie

Śląsk. Plakaty na przystankach

Głównym założeniem akcji, jest uświadomienie pieszym, że w olbrzymiej mierze to właśnie ich zachowanie decyduje o własnym bezpieczeństwie. Pomimo faktu, że w prawie 90 procent zdarzeń z udziałem pieszych winnymi są kierujący pojazdami, to jednak zwiększona ostrożność niechronionego uczestnika ruchu drogowego, jakim jest pieszy, pozwoliłaby na zmniejszenie liczby potrąceń. Biorąc pod uwagę systematyczną poprawę bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, której najbardziej widocznym skutkiem jest zmniejszająca się ilość wypadków drogowych, to w kategorii bezpieczeństwa pieszych kończący się 2020 rok nie jest niestety tego potwierdzeniem. Tylko w tym roku na śląskich drogach zginęło już 60 pieszych (49 w całym 2019 roku). Do 24 z wymienionych tragedii doszło na lub w rejonie przejść dla pieszych (21 w 2019 roku).