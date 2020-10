Śląsk. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze od seniorów z Żywiecczyzny

Więcej szczęścia miało kilkunastu mieszkańców Bystrej, Brzuśnika oraz Cięciny, którzy odebrali telefony i usłyszeli historię o wypadku lub o potrąceniu osoby. Seniorzy zachowali zimną krew i nie dali się nabrać. Gdy tylko zorientowali się, że mają do czynienia z oszustami, przerwali połączenie. Dzięki temu nie stracili swoich oszczędności.

Metoda, jaką posługują się oszuści działający na terenie Żywiecczyzny, polega na tym, że sprawca dzwoni najczęściej do osoby starszej i podaje się za jej/jego wnuczkę, syna, córkę lub też bliskiego znajomego syna lub córki. W każdej z opisywanych sytuacji jest mowa o wypadku lub potrącenie i osobie pilnie potrzebuje pieniędzy. Kwoty, jakie podają, oszuści nie są małe, zazwyczaj jest to 40 lub 50 tys. złotych. Po pieniądze do seniora zgłasza się albo znajomy członka rodziny, albo kurier.