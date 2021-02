Śląsk. Nowe miejsca pracy, kolejne inwestycje w KSSE

Strefa, która zamknęła miniony rok rekordowym poziomem nowych inwestycji (ponad 4,9 mld zł w ramach 57 przedsięwzięć) od początku roku wydała kilka kolejnych decyzji o wsparciu następnych projektów. Jedynym z największych ma być stworzenie w Katowicach centrum inżynieryjnego Grupy BOS – projekt ma zrealizować spółka BOS Innovation and Technology Center.

Firma BOS, wyspecjalizowana w produkcji pokryw bagażnika i siatek zabezpieczających, należy do najstarszych inwestorów w KSSE – jej zakład w Tychach działa w strefie od 1997 roku. - Tym razem spółka z Grupy BOS planuje inwestycję w Katowicach. W ramach projektu Centrum Inżynierskiego powstaną miejsca pracy dla osób posiadających wysokie kompetencje, a w jego ramach prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe czy prototypowania nowych produktów – poinformował w portalu społecznościowym prezes KSSE Janusz Michałek

Śląsk. Inwestycje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Na obecnym etapie inwestor przewiduje utworzenie co najmniej 60 miejsc pracy.

Makpol Recykling, wyspecjalizowany m.in. w wytwarzaniu paliw alternatywnych z odpadów, zainwestuje w Lublińcu ponad 6,2 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Powstanie druga linia do przetwarzania odpadów o rocznej wydajności 52,8 tys. ton. Tym samym moce przerobowe zakładu wzrosną do ok. 148,5 tys. ton rocznie.