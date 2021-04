Śląsk. Nielegalne zgromadzenia kibiców. Interweniowała policja

- Od kilku dni wiadomo było, że kibice chorzowskiej drużyny piłkarskiej będą chcieli uczcić kolejną rocznicę powstania ich klubu. Śląscy policjanci byli na to przygotowani, zabezpieczali teren wokół siedziby chorzowskiego klubu, ale wzmogli też czujność w innych śląskich miastach. W związku z tym kibice postanowili zmienić lokalizację i zorganizować to zgromadzenie na placu Jana Pawła II przed rudzkim magistratem - podał zespół prasowy śląskiej policji.

Policjanci wylegitymowali 23 osoby, sporządzili 13 wniosków do sądu i nałożyli 4 mandaty karne za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. - Policjanci z rudzkiej komendy prowadzą już czynności wyjaśniające w związku z tym nielegalnym zgromadzeniem i zakłócaniem porządku – poinformowała policja.

Śląsk. Demonstracja kibiców w Tychach

Nie było to jedyne zgromadzenie kibiców przerwane we wtorek przez śląskich policjantów. Funkcjonariusze interweniowali także przed stadionem wTychach, gdzie podczas meczu miejscowej drużyny z Radomiakiem spotkało się 200 sympatyków klubu GKS Tychy, którzy także świętowali kolejną rocznicę powstania swojego klubu. - Wznosili okrzyki oraz odpalali race dymne. Policjanci, dbając o bezpieczeństwo, wydawali komunikaty wzywające do rozejścia się i zachowania zgodnego z prawem. Zebrana grupa nie reagowała na polecenia mundurowych. Uczestnicy na ich widok rozbiegli się w kierunku Parku Niedźwiadków. Jedna z grup pseudokibiców dążyła do konfrontacji z policjantami. Szybkie wsparcie i działania mundurowych zapobiegło eskalacji ich agresji – poinformowała policja.